لا صحة لإيقاف العمل بالهوية العقارية للبرنامج المشترك بين "العدل والتجارة"

يُذكر أن رقم الهوية العقارية هو رقم خاص يُعطى للملكية العقارية يضمن عدم الازدواجية في الصكوك وعدم تداخل الملكيات، حيث إنّ الهوية العقارية تهدف إلى اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات ورفع مستوى كفاءة الإنجاز، وضمان دقة المعلومات وسلامتها، والعدالة والشفافية، عبر تطبيق معايير وضوابط محكمة متّفق عليها، إضافةً إلى اعتماد هوية عقارية تحدّد تفاصيل الأرض، بشكل معتمد وموثوق لدى جميع الجهات.