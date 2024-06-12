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وزير الصحة لحاج عراقي: "ربي مرسلني لك.. ونحن خدم لضيوف الرحمن"

"الجلاجل" التقاه في أحد المراكز الصحية بالمشاعر وحرص على رؤية بطاقته العلاجية
وزير الصحة لحاج عراقي: "ربي مرسلني لك.. ونحن خدم لضيوف الرحمن"

استوقف وزيرُ الصحة "فهد الجلاجل" حاجًّا عراقيًّا في أحد المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة، وقال له: "ربّي مرسلني لك، أنا وزير الصحة السعودي ونحن خدم لضيوف الرحمن".

وحرص وزير الصحة على رؤية البطاقة العلاجية للحاجّ العراقي، واطمأنّ على كافة أوضاعه.

وردّ الحاج العراقي: أنتم حبايبنا، تسلم السعودية وتسلم قيادتها، وأنتم من زمان تخدموننا.

وطالب وزير الصحة بأن تتم معرفة موقع هذا الحاج العراقي، وشرح له كيف يتم تحديد كافة المعلومات والبيانات الخاصة به حتى تصل إليه جميع الخدمات.

وأضاف "الجلاجل": ملكنا الملك سلمان اسمه خادم الحرمين الشريفين"، فردّ عليه الحاج العراقي بأن السعودية دومًا كانت في خدمة الإسلام والمسلمين.

فهد الجلاجل
حج 1445

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