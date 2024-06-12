وزير الصحة لحاج عراقي: "ربي مرسلني لك.. ونحن خدم لضيوف الرحمن"

استوقف وزيرُ الصحة "فهد الجلاجل" حاجًّا عراقيًّا في أحد المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة، وقال له: "ربّي مرسلني لك، أنا وزير الصحة السعودي ونحن خدم لضيوف الرحمن".