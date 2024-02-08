"كهاتين" تعقد اجتماع الجمعية العمومية الأول العادي وغير العادي للعام 2024م

وصرح سعادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ سعد بن مطلق اللحياني بأن الجمعية بحمد الله وتوفيقه مقبلة على نقلة نوعية في تقديم خدماتها وبرامجها للأيتام في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف، كما أشار إلى أن "كهاتين" قدمت أكثر من 118 ألف خدمة نوعية لسد احتياجات الأيتام وأسرهم في عام 2023م وتسعى بإذن الله إلى تقديم العديد من الخدمات النوعية للمستفيدين في عام 2024م.