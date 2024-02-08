"كهاتين" تعقد اجتماع الجمعية العمومية الأول العادي وغير العادي للعام 2024م

عقدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" اجتماع الجمعية العمومية الأول العادي وغير العادي للعام 2024م مساء أمس الأربعاء الموافق 1445/07/26هـ بفندق فوربوينتس شيراتون بمكة المكرمة، وذلك بحضور 50 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للبت في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
وصرح سعادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ سعد بن مطلق اللحياني بأن الجمعية بحمد الله وتوفيقه مقبلة على نقلة نوعية في تقديم خدماتها وبرامجها للأيتام في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف، كما أشار إلى أن "كهاتين" قدمت أكثر من 118 ألف خدمة نوعية لسد احتياجات الأيتام وأسرهم في عام 2023م وتسعى بإذن الله إلى تقديم العديد من الخدمات النوعية للمستفيدين في عام 2024م.
وأكد سعادته بأنه وبتوفيق من الله أقرت الجمعية العمومية غير العادية الموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية بعد مواءمتها مع اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وفي ختام تصريحه قدم اللحياني شكره وتقديره للسادة والسيدات أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، مثمناً دور المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تطوير القطاع غير الربحي بالمملكة، راجياً من الله سبحانه التوفيق والسداد للجمعية والعاملين بها.