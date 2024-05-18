تعميق مسارات الدروس الإرشادية بالحرمين.. و"السديس": أضخم خطة وقصص نجاح

عمقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مسارات الدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية لتعزيز الرحلة الإيمانية للملايين من ضيوف الرحمن الذين سيؤدّون مناسك الحج لهذا العام، عبر تكثيف الدروس الدينية، وتهيئة مدرسي الحرمين، ورفع معايير الدروس التوعوية والمحاضرات الشرعية؛ إثراءً لتجربة ضيوف الرحمن، وتعزيزًا للأجواء التعبدية الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام، إيمانيًّا وعلميًّا ومعرفيًّا وفكريًّا وسلوكيًّا، مستثمرة التقانة والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالم.