"سعود الطبية" تنصح الحجاج ذوي الأمراض المزمنة بوضع أساور تبين إصابتهم

وبشأن المصابين بأمراض الكلى، أكّدت أهمية التأكد من إمكانية أداء فريضة الحج قبل السفر؛ من خلال زيارة الطبيب المختصّ والحصول على جميع التعليمات الخاصة بالحالة الصحية، وحمل جميع الأدوية المخصصة وبكميات كافية، وكذلك حفظها في مكان يسهل الوصول إليه من قبل المحيطين، وأيضًا عدم التهاون في مواعيد العلاج المحددة، وتناول السوائل وفقًا لتحديد الطبيب وليس من تحديد المريض نهائيًّا، وعدم التعرُّض لأشعة الشمس قدر المستطاع، واختيار الأوقات الليلية للطواف والسعي، وعدم تناول اللحوم أثناء الحج حتى لا تؤثر على وظيفة الكلى بشكل مباشر، وفي حالة الشعور بالتعب على المريض الذهاب إلى أقرب مركز صحي بالمشاعر للمساعدة على الفور.