"المرور" تنفّذ قرابة 2.2 مليون عملية إلكترونية خلال يونيو عبر منصة "أبشر"

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها تمكنت من تنفيذ قرابة (2.239.457) عملية عبر منصة "أبشر" خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2024.
وأوضحت "المرور"، في إنفوجرافيك على حسابها في منصة "إكس"، أن الخدمات التي تمّ تنفيذها عبر "أبشر أفراد"، شملت: 102344 تجديد رخصة سير مركبة، و67459 إصدار طلب تفويض قيادة، و80704 أذون إصلاح مركبة، و56768 تجديد رخصة قيادة، و46476 استبدال لوحات، و6935 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و21278 مبايعة مركبات، ثم 6104 صلاحيات تأمين مركبات.
وبلغت أرقام العمليات المنفّذة عبر "أبشر" أعمال لإذن إصلاح مركبة للشركات 10387، والاستعلام عن المخالفات المرورية 197247، وتجيير البطاقات الجمركية 49205، وإضافة مستخدم فعلي للمركبة 67328، والتحفظ على نقل ملكية مركبة 30989، ثم تجديد رخصة السير 20676، وتفويض قيادة الزائرين 10906، والاستعلام عن معلومات المركبة 2459.
وأوضحت "المرور" أن هذه الخدمات تُسهم في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الازدحام، وتوفير الوقت والجهد.