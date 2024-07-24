"المرور" تنفّذ قرابة 2.2 مليون عملية إلكترونية خلال يونيو عبر منصة "أبشر"

وأوضحت "المرور"، في إنفوجرافيك على حسابها في منصة "إكس"، أن الخدمات التي تمّ تنفيذها عبر "أبشر أفراد"، شملت: 102344 تجديد رخصة سير مركبة، و67459 إصدار طلب تفويض قيادة، و80704 أذون إصلاح مركبة، و56768 تجديد رخصة قيادة، و46476 استبدال لوحات، و6935 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و21278 مبايعة مركبات، ثم 6104 صلاحيات تأمين مركبات.