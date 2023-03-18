موجز "سبق" الأسبوعي: قرارات مجلس الوزراء وتأسيس "طيران الرياض".. وأهم نقاط الاتفاق بين السعودية وإيران

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة، كانت حديث الشارع السعودي، من أبرزها القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وإعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد؛ للإسهام في تطوير قطاع النقل الجوي. إلى جانب الاتفاق السعودي ـ الإيراني على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما شهد الأسبوع نفسه حوارًا مهمًا لوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان مع "إنيرجي إنتلجنس"، تناول خلاله العوامل التي تؤثر في توجهات سوق البترول، ومكانة شركة أرامكو السعودية وسط شركات النفط في العالم.
رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، في قصر عرقة بالرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء، على فحوى استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دولة رئيس وزراء جمهورية بولندا وما جرى خلاله من استعراض العلاقات وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك اجتماعه - حفظه الله - مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وما اشتمل عليه من التشديد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، وللجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله - عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد؛ للإسهام في تطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيزًا لموقع المملكة الإستراتيجي الذي يربط بين 3 من أهم قارات العالم؛ آسيا وإفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، انطلقت الثلاثاء الماضي منافسات النسخة الأولى من كأس العلا للهجن، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.
وتفصيلاً، شهد اليوم الأول منافسة شديدة داخل ميدان العلا للهجن في الجانب الرياضي، فيما صاحب الحدث العالمي مجموعة من الأنشطة والفعاليات، ربطت بين الماضي والحاضر في جوانب مختلفة.. وقد ظهر الزوار بكامل أناقتهم من خلال أزياء مميزة، عكست طبيعة العلا وتراثها الغني، واستمتعوا بتجربة فريدة من نوعها في القرية التراثية المصممة خصيصًا لكأس العلا للهجن، منحتهم خيارات أطعمة محلية متنوعة، وعلامات تجارية محلية بمنتجات ذات طابع تراثي، تم صياغتها يدويًا، ووصلات مميزة لعروض فنية واستعراضية.
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، رعى وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الحفل الختامي لكأس العلا للهجن، الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.
وتوج وزير الداخلية الفائزين بشوطَي كأس العلا للهجن. وقد حققت هجن "مرغم" بقيادة المضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي كأس شوطي الزمول والحيل لمسافة 8 كيلومترات.
أجرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، لقاء مع "إنيرجي إنتلجنس"، تناول خلاله العوامل التي تؤثر في توجهات سوق البترول، وتقديرات الاقتصاد العالمي. قال فيه إن المملكة لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا.
وأضاف الوزير أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو. إضافة إلى ذلك، بدأت الصين أخيرًا مرحلة التعافي، بعد عمليات الإغلاق الممتدة فترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة.
تفوقت شركة أرامكو السعودية، بشكل هائل، على أكبر خمس شركات طاقة في العالم خلال عام 2022؛ حيث تجاوزت أرباحها بمفردها، صافي أرباح الشركات الخمس مجتمعة بنسبة 6 %.
وشركات النفط الخمس هي: (إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا).
ووفقًا لرصد صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات، فقد بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 161.1 مليار دولار، مقابل 151.5 مليار دولار أرباح الشركات الخمس مجتمعة.
بعد أقل من عام من إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار؛ قفزت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2022م الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وكان سمو ولي العهد قد أعلن في يونيو الماضي عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المُقبلين التي تستند إلى 4 أولويات رئيسة؛ تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها، ويتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها في المنطقة.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجهات القطاع العام أن ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك ستكون 5 ساعات، تبدأ من الساعة 10 صباحًا وتنتهي الساعة 3 مساءً، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
ومنحت الوزارة وفقًا للائحة صلاحية للوزير المختص بإجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل وانتهائها، بما لا يتجاوز ساعتين، وذلك وفقًا لاحتياج العمل بالجهة وساعات الذروة والازدحام.
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل ضوابط إيقاف الخدمات التي أقرها مجلس الوزراء قبل أسابيع. وتتكون الضوابط من 6 بنود ويعمل بها بعد 180 يومًا.
وكانت "سبق" قد انفردت في وقت سابق بنشر أبرز ملامح هذه الضوابط.
وفيما يلي تفاصيلها، ومنها أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة. ويكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.
بلغ عدد زوار الفعاليّات العامة وفعاليّات القطاع الخاص المرخص لها من هيئة الترفيه منذ العام 2019، وإلى اليوم 120 مليون زائر، في إشارة إلى نجاح برامج الترفيه التي أعلنت عنها المملكة، ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ إن "ما تحقق يرجع إلى دعم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وبتوجيه وبتخطيط من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- رئيس مجلس الوزراء وقائدنا الملهم وعراب الرؤية المباركة".
أعلنت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها أن التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة لا يزال مستمرًا حتى يوم 10 رمضان، وذلك لمن لم يسبق لهم أداء الحج.
وقالت الوزارة: بعد هذا الموعد سيُتاح التقديم للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الذين سبق لهم أداء الحج قبل 5 سنوات وأكثر، وذلك حتى نفاد الأماكن المتاحة.
تتحرى السعودية وأغلب الدول العربية هلال رمضان يوم 29 شعبان الموافق الثلاثاء 21 مارس، تأسيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد دخول شهر الصوم بالتحري والرؤية الشرعية.
وتفصيلاً، أوضح الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو رابطة التلسكوبات السعودية، في بيانٍ أورده لـ "سبق"، أن الحسابات الفلكية تشير عن استحالة رؤية الهلال مساء الثلاثاء وذلك لعدم توفر شروط الرؤية وهي اقتران القمر بالشمس أو ما يُسمى بـ "ولادة الهلال" قبل غروب الشمس.
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة ترغب في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام تبيانًا لحقوقها التي كفلتها الشريعة.
وأضاف أن المملكة بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي عقدت عددًا من المؤتمرات خلال العام الماضي، أبرزها الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء، والتي نتج عنها إقرار اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين تلك الجهات والمؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة، وفي هذا الإطار، فإن المملكة تعلن رغبتها في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام؛ تبيانًا لحقوقها التي كفلتها الشريعة، وتأكيدًا لدورها الفاعل.
كشف مصدر سعودي، أن النقاط الأهم في الاتفاقية مع إيران تُعد سرية، ولا يمكن الإفصاح عنها.
تفصيلاً، أفاد مصدر سعودي، بأن الإيرانيين كانوا يسعون إلى عقد لقاءات مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى قبل الاتفاقية التي أبرمت في بكين، يوم الجمعة الماضي، ونصت على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.
وكشف المصدر، وفق "العربية" أن وفد التفاوض السعودي شمل ممثلين عن الدفاع والخارجية والاستخبارات وأمن الدولة، موضحًا أن اجتماعات التفاوض السعودي- الإيراني استمرت في بكين لـ5 أيام وتناولت 3 نقاط.
أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن المملكة الآن في منتصف الطريق لتنفيذ #رؤية_2030، وهي الآن على المسار الصحيح لمضاعفات حجم الاقتصاد.
وأضاف "الفالح": بدأنا في العام 2016 وكان الهدف هو أن نكون بين اقتصادات العالم القوية، ووصلنا إلى حجم كبير للناتج المحلي.
ولفت "الفالح" خلال فعاليّات مؤتمر القطاع المالي، إلى أن الرؤية تركز على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل المتنوعة.
وتابع: مستمرون بالنمو في قطاعات الطاقة في كل من النفط والغاز والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات، ونحن الآن سباقون لتحقيق الأجندة التي حددناها.
أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن برنامج التحول الوطني أسهم في مضاعفة أعداد السعوديين بسوق العمل.
وأضاف الفالح، أن مستهدفًا كبيرًا من مستهدفات الرؤية هو توليد الوظائف، خصوصًا النوعية وغير المعتادة على الإنفاق الحكومي.
ولفت الفالح، خلال حديثه في ملتقى التحول الوطني تحت عنوان "واقع نعيشه"، أنه عندما أطلق برنامج التحول الوطني كان معدل البطالة يفوق 12 %، وعدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص منخفضًا بشكلٍ لافتٍ للنظر ومقلق، واليوم نجد قفزات كبيرة في استيعاب القطاع الخاص لهم، ليس ببرامج تجبرهم على التوظيف، لكن رغبة بسبب زيادة إنتاجية المواطنين والمواطنات.
وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، تحمل على متنها 85 طنًا و346 كيلوغرامًا من المواد الإيوائية.
يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.