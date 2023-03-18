موجز "سبق" الأسبوعي: قرارات مجلس الوزراء وتأسيس "طيران الرياض".. وأهم نقاط الاتفاق بين السعودية وإيران

وأضاف الوزير أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو. إضافة إلى ذلك، بدأت الصين أخيرًا مرحلة التعافي، بعد عمليات الإغلاق الممتدة فترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة.