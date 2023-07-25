المملكة تقفز 8 مراتب دولية في تصنيف "Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات

كما حققت المملكة إنجازاً بارزاً في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي بعد أن تقدّمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة) في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، وحققت قفزات غير مسبوقة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر ‎الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.