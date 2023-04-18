"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تطلق فعاليّات متنوعة في تربة ولينة وقبة

كشفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن إطلاقها لفعاليّات متنوعة في مناطق "تربة، ولينة، وقبة" على مدار 3 أيام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأوضحت الهيئة، لـ"سبق"، أن تلك الفعاليّات ستُقام وسط أجواء من البهجة وتفاصيل تملؤها الدقة وتحفها الرسائل التوعوية والترفيهية، وتأتي امتدادًا لجهود الهيئة الاستراتيجية الساعية إلى تفعيل دور المجتمع المحلي وإبراز مناطق المحمية وتقديم تجارب مبهرة للسياحة البيئية.
وأضافت: "تنطلق البرامج فى المناطق الثلاث عبر منظومة متكاملة من الخدمات التى ترافق الفعاليّات، ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً أول أيام العيد، وتتواصل مدة 8 ساعات يوميًا؛ حيث تتماثل مواعيد بدء الفعاليّات كل يوم على مدار أيام عيد الفطر، في تجارب ترفيهية جاذبة للرواد تعزز من فرحة العائلات والشباب والأطفال".
وتشمل فعاليّات "لينة - الحديقة": "أركان الفوتوبوث، وأكشاك الطعام للأسر المنتجة، وأكشاك ألعاب كرنفالية، وركن نقش الحناء، ورسم على الوجه، وعازف العود، والمسابقات على المسرح وتوزيع الجوائز، والشيلات - الفنان راشد آل جزوي، والعروض الحية المتجولة، وخيمة شعبية للضيافة، ومنطقة ألعاب للأطفال، وعربات الأطعمة الخفيفة"، وذلك على مدار الأيام الثلاثة.
وتتواصل البرامج المقدمة بالانتقال إلى فعاليّات قبة في "ملاعب اليورو"؛ حيث تشمل "الضيافة، وتوزيعات العيد، واستقبال الزوار، وأركان الفوتوبوث، وأكشاك الطعام للأسر المنتجة، وأكشاك ألعاب كرنفالية، وركن نقش الحناء، ورسم على الوجه، وعروض المسرح، والعرضة الشعبية السعودية، والمسابقات على المسرح وتوزيع الجوائز، والشيلات - الفنان حسين آل لبيد، والعروض الحية المتجولة، وخيمة شعبية للضيافة، ومنطقة ألعاب للأطفال".
كما تضم فعاليّات تربة في "حديقة الرواد"، برامج مماثلة تتباين إلا "قليل"، وهي: "عروض المسرح، والعرضة الشعبية السعودية، والمسابقات على المسرح وتوزيع الجوائز، والشيلات - الفنان حسين حمد الطويل، والضيافة، وتوزيعات العيد، واستقبال الزوار، وأكشاك الطعام للأسر المنتجة، وأكشاك ألعاب كرنفالية، وركن نقش الحناء، ورسم على الوجه، والعروض الحية المتجولة، وخيمة شعبية للضيافة، وأركان الفوتوبوث".
وتشترك الفعاليّات في تقديم الضيافة المنوعة بين التمر والقهوة العربية والشاهي والماء تمر وحلويات الطيبين، بالإضافة إلى تجسيد حي لأغاني وتهاليل العيد مع اللباس والإكسسوارات الخاصة بالعيد، وتوفير ركن تصوير عبارة عن جدار خلفية بهيئة العميل مقاس 2*2م وطباعة فورية للصور حسب التصميم في العرض الفني.
كما تتقاسم البرامج في المناطق الثلاث، توفير الهدايا للزوار والتي تصل إلى 900 هدية، وتتباين بين ألعاب أطفال ودمى وغيرها، فيما تقدم جوائز للمسرح تصل قيمتها اليومية 10 آلاف ريال، وتوفر خيمة شعبية للضيافة مع الديكورات وجلسات داخلية تتسع لعدد 70 - 90 شخصًا، بالإضافة إلى عازف الربابة، ومنطقة ألعاب الأطفال شاملة التجهيز والتوفير والتشغيل.
يُذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد تأسست بموجب أمر ملكي صدر في عام ٢٠١٨م؛ بهدف الحفاظ على بيئة طبيعية ونباتية مزدهرة وحياة فطرية سليمة ومستدامة، كما جاء هذا الأمر سعيًا إلى تنشيط السياحة البيئية، وحدًا من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب.