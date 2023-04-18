"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تطلق فعاليّات متنوعة في تربة ولينة وقبة

وتتواصل البرامج المقدمة بالانتقال إلى فعاليّات قبة في "ملاعب اليورو"؛ حيث تشمل "الضيافة، وتوزيعات العيد، واستقبال الزوار، وأركان الفوتوبوث، وأكشاك الطعام للأسر المنتجة، وأكشاك ألعاب كرنفالية، وركن نقش الحناء، ورسم على الوجه، وعروض المسرح، والعرضة الشعبية السعودية، والمسابقات على المسرح وتوزيع الجوائز، والشيلات - الفنان حسين آل لبيد، والعروض الحية المتجولة، وخيمة شعبية للضيافة، ومنطقة ألعاب للأطفال".