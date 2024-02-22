"الرميح": نستذكر اليوم منجزات تأسيس دولة حضارية وشعب يعتز بوطنه

رفع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم التأسيس.
وقال الرميح: هذه المناسبة الوطنية، تعكس لحاضرنا تاريخًا لا يُنسى وملاحم من الكفاح والبناء، حيث نستذكر فيها منجزات تأسيس دولة حضارية وشعب يعتز بوطنه وقادته حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من نماءٍ وتطورٍ مع قيادتنا الرشيدة.
وأضاف: نعيش اليوم إحدى أهم فترات العطاء في مسيرة الوطن، ونتطلع بثقة ويقين إلى مستقبل مشرق وواعد لأبناء الوطن بفضل التوجهات السديدة لقيادته الحكيمة في ظل رؤية المملكة، والارتقاء بجودة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، بما يحسّن جودة الحياة في مدن المملكة.
وأردف: مسيرة النهضة والتنمية في المملكة تحققت ببناء مؤسسات ناجحة وبرامج هدفت للنهوض بالمملكة، وإن احتفاءنا بذكرى تأسيس وطننا الغالي يعكس ارتباطنا الوثيق به وبقيادته على مر السنين.