"الرميح": نستذكر اليوم منجزات تأسيس دولة حضارية وشعب يعتز بوطنه

وقال الرميح: هذه المناسبة الوطنية، تعكس لحاضرنا تاريخًا لا يُنسى وملاحم من الكفاح والبناء، حيث نستذكر فيها منجزات تأسيس دولة حضارية وشعب يعتز بوطنه وقادته حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من نماءٍ وتطورٍ مع قيادتنا الرشيدة.