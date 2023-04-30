جازان .. أمطارٌ غزيرة وصواعق رعدية تقطع التيار وتخرج منازل عن الخدمة

وتفصيلاً، كان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر اليوم تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.