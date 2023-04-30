جازان .. أمطارٌ غزيرة وصواعق رعدية تقطع التيار وتخرج منازل عن الخدمة

شهدت معظم محافظات منطقة جازان، اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد والبرد حيث جرت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وتسببت الصواعق في قطع التيار الكهربائي وخروج عددٍ من المنازل عن الخدمة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالسحب الماطرة حيث من المتوقع استمرارها.
وتفصيلاً، كان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر اليوم تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.