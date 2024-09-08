طقس بداية الأسبوع.. "الأرصاد": أمطارٌ غزيرة مصحوبة برياحٍ مُثيرة للأتربة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحوّل تدريجياً جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.