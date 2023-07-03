بعد مشاركتها في موسم الحج.. عودة فِرق كشافة التدريب التقني بالرياض

اكتمل اليوم عودة الفِرق الكشفية التابعة لمفوضية الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض إلى مدن ومحافظات منطقة الرياض، وذلك بعد المشاركة في موسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ.
وكانت الرحلة قد بدأت بتجميع ١١٢ جوالاً وكشافًا في المعسكر الإعدادي بالطائف قبل انطلاقهم لمعسكرات الخدمة العامة الكشفية في المشاعر المقدسة.
وشاركت الفِرق الكشفية في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال القيام بمهام المسح الميداني للمشاعر المقدسة، وأعمال الإرشاد للحجيج والتائهين في المشاعر، وتنظيم الدخول لمستشفى منى، والمساهمة في نقل المصابين مع الهلال الأحمر السعودي، وكذلك التعاون مع قطاعات وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما سجل بَطلان من الكشافة، هما سليمان الخيبري وسعد الشميمري، أبلغ الأمثلة في العطاء عند خدمتهما حاجة تخلفت عن الخروج لعرفة؛ إذ قاما بحملها على كرسي متحرك، وإيصالها إلى عرفة قبيل المغرب، ثم إلى مزدلفة حتى سلماها للحملة التابعة لها في المخيم بعد أن تمكنت من رمي الجمرة الأولى؛ وبذلك أتمت حجها. وقد منحت قيادة معسكر منى الوادي التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية عدد ٣ أوسمة حج ووسامَي تميز لأعضاء المفوضية الكشفية نظير ما بذلوه في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
ورفع عبدالرحمن المقبل، المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وللأجهزة المعنية كافة بموسم الحج، وللشعب السعودي، على نجاح موسم حج هذا العام، الذي تترجمه مشاعر الحجاج وامتنانهم على إتمام هذه الفريضة في سلام وطمأنينة وراحة.