بعد مشاركتها في موسم الحج.. عودة فِرق كشافة التدريب التقني بالرياض

كما سجل بَطلان من الكشافة، هما سليمان الخيبري وسعد الشميمري، أبلغ الأمثلة في العطاء عند خدمتهما حاجة تخلفت عن الخروج لعرفة؛ إذ قاما بحملها على كرسي متحرك، وإيصالها إلى عرفة قبيل المغرب، ثم إلى مزدلفة حتى سلماها للحملة التابعة لها في المخيم بعد أن تمكنت من رمي الجمرة الأولى؛ وبذلك أتمت حجها. وقد منحت قيادة معسكر منى الوادي التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية عدد ٣ أوسمة حج ووسامَي تميز لأعضاء المفوضية الكشفية نظير ما بذلوه في خدمة حجاج بيت الله الحرام.