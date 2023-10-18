سيارتهما اصطدمت بعمود إنارة.. وفاة طالب وإصابة شقيقه في حادث مروري بمكة

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن طالبَيْن شقيقَيْن يدرسان بإحدى المدارس في مخطط الراشدية 2 بمكة المكرّمة، تعرّضا لحادث انقلاب بعد ارتطام مركبتهما بعمود إنارة في أحد شوارع المخطط، في أثناء عودتهما إلى المنزل، ما نتج عنه وفاة أحدهما وإصابة الآخر.