"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والباحة والشرقية والرياض والقصيم وعسير وجازان وحائل.
وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القنفذة ، وأمطارًا غزيرة على الطائف والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وأمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة فرسان، وأمطارًا متوسطة على جازان والدرب، وأمطارًا غزيرة على بيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وحائل وسميراء وغزلانة وموقق وبقعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل البدائع والبكيرية والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء والأسياح والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.