"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القنفذة ، وأمطارًا غزيرة على الطائف والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.