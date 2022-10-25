جدة... افتتاح برنامج التوعية بسرطان الثدي بريادة الإبداع للفنون التشكيلية

واشتمل البرنامج على معرض تشكيلي شارك فيه 42 فنانًا وفنانة مع برنامج توعوي بإشراف مستشفى الملك فيصل التخصصي، وتضمن ركنًا توعويًا ألقت من خلاله الدكتورة هديل البار كلمة عن سرطان الثدي، عقب ذلك تحدثت متعافية من سرطان الثدي عن تجربتها التي رافقتها إبان المرض.