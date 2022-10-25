جدة... افتتاح برنامج التوعية بسرطان الثدي بريادة الإبداع للفنون التشكيلية

افتتح الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير شقران بن عبدالله بن سعود، ومدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، ومدير عام ريادة الإبداع هدى الشهيب وعدد من المسؤولين وذوي الاختصاص أمس البرنامج التثقيفي والتوعوي الخاص بسرطان الثدي والمقام بحاضنة ريادة الإبداع بمركز أدهم للفنون التشكيلية بجدة.
واشتمل البرنامج على معرض تشكيلي شارك فيه 42 فنانًا وفنانة مع برنامج توعوي بإشراف مستشفى الملك فيصل التخصصي، وتضمن ركنًا توعويًا ألقت من خلاله الدكتورة هديل البار كلمة عن سرطان الثدي، عقب ذلك تحدثت متعافية من سرطان الثدي عن تجربتها التي رافقتها إبان المرض.
وبينت "الشهيب" تجربتها مع الإصابة بسرطان الثدي منذ بداية معرفتها بالإصابةوردة فعلها بعد الإصابة، مروراً بخطواتها الأولى بعد صدمة الإصابة، ثم خطوات العلاج والتعايش مع المرض، وصاغت قصتها تلك في رسالة كمتعافية للمصابات بسرطان الثدي.
وفي نهاية اللقاء، كرّم الأمير عبدالله بن سعود فريق انعكاس الذي شارك في التنظيم وفريق مستشفى الملك فيصل التخصصي الذي شارك في الجانب التوعوي.