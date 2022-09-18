"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح مثيرة للأتربة على جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.