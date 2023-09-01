أمطار غزيرة على عسير وخفيفة بجازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطارٍ غزيرة على منطقة عسير، تصاحبها رياحٌ نشطة وتساقط البَرَد وجريان السيول وانعدامٌ في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.