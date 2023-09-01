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أمطار غزيرة على عسير وخفيفة بجازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطارٍ غزيرة على منطقة عسير، تصاحبها رياحٌ نشطة وتساقط البَرَد وجريان السيول وانعدامٌ في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـحادية عشرة مساءً.
من ناحية أخرى، هطلت أمس أمطارٌ خفيفة على منطقة جازان؛ شملت محافظات: الريث، وهروب، وصبيا، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله سُقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد والعباد.