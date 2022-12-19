تطويف وتطهير وتوعية رقمية.. "أبرز خدمات الحرم في 24 ساعة" بالأرقام

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الأحد، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
وتفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجراف على حسابها على تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الأحد 24 /5/ 1444هـ، شملت توزيع استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ29.800 لتر، وتوزيع 1650 كتيباً ومطوية.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ 22500 مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من الإرشاد المكاني باللغات 31310، ومن برنامج التوعية الميداني 89.450 ألف مستفيد، فيما قدمت خدمة التطويف إلى 2549 مستفيداً.
وأضافت، أنه تمّ "ضخ 2500 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم 17 ألف سجادة، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 550 لتراً، والتعقيم عبر الروبوتات بـ 600 لتر من المعقمات، وتعطير المسجد بـ 100 فواحة، فيما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 480 مستفيداً، ووصل مستفيدو مكتبة الحرم المكي إلى 178 مستفيداً.