تطويف وتطهير وتوعية رقمية.. "أبرز خدمات الحرم في 24 ساعة" بالأرقام

وأضافت، أنه تمّ "ضخ 2500 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم 17 ألف سجادة، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 550 لتراً، والتعقيم عبر الروبوتات بـ 600 لتر من المعقمات، وتعطير المسجد بـ 100 فواحة، فيما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 480 مستفيداً، ووصل مستفيدو مكتبة الحرم المكي إلى 178 مستفيداً.