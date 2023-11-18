فيصل بن فرحان يدعو للوقوف أمام انتهاكات الاحتلال الصارخة في غزة

وشدد وزير الخارجية على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في وقف التصعيد العسكري والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وأهمية الوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.