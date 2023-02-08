شاهد.. موهوبون يُجسِّدون أفكارهم رسمًا في "معمار بلادي" بمشاركة طلاب التربية الخاصة

ودشَّن عبدالله بن سعد الغنام، مساعد المدير العام لتعليم الرياض للشؤون التعليمية، اليوم مسابقة الرسم الحر (معمار بلادي) للموهوبين في التربية الفنية، التي نظمتها شعبة التربية الفنية في مكتب تعليم العليا، بحضور مدير المكتب صالح بن عبدالله بن طالب، ومدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة.