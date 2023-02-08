شاهد.. موهوبون يُجسِّدون أفكارهم رسمًا في "معمار بلادي" بمشاركة طلاب التربية الخاصة

ترجم الطلاب الموهوبون في التربية الفنية بمدارس تعليم العليا بالرياض أفكارهم الإبداعية في البناء والعمارة بالرسم الحر في مسابقة "معمار بلادي"، التي نظَّمها اليوم قسم التربية الفنية بمكتب تعليم العليا.
وتحدث بعفوية عدد من طلاب برنامج التربية الخاصة (التأهيلي) بثانوية المعتمد بن عباد، بحضور معلمهم فيصل بن عبدالله الجبري، عن أفكارهم ومشاريعهم ومشاعرهم التي جسدوها رسمًا على الورق.
وفسَّر الطالب محمد الحيدر بالصف الثاني الثانوي لـ"سبق" سر اهتمامه بجمع منظر البيت والبحر في رسمته بحبه للبحر والشاطئ والجنة، مشيرًا إلى أنه يهوى رسم الطبيعة والنخيل والبر.. بينما اكتفى الطالبان آدم حسام وفارس العواجي بالقول إنهما يرسمان بناية وعمارة.
ودشَّن عبدالله بن سعد الغنام، مساعد المدير العام لتعليم الرياض للشؤون التعليمية، اليوم مسابقة الرسم الحر (معمار بلادي) للموهوبين في التربية الفنية، التي نظمتها شعبة التربية الفنية في مكتب تعليم العليا، بحضور مدير المكتب صالح بن عبدالله بن طالب، ومدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة.
وفي نهاية المسابقة التي أُقيمت في مدارس التربية النموذجية تم تكريم الطلاب المشاركين ومدارسهم ومعلميهم.