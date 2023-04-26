سفارة خادم الحرمين بأستراليا توصي المبتعثين الجدد بقراءة كل التعليمات

واشتمل اللقاء على التعريف بجميع الخدمات التي تقدمها سفارة المملكة لتلبية احتياجاتهم واستكمال متطلباتهم المتنوعة عبر عدد من الخدمات؛ ومنها إصدار الوكالات الشرعية، وتمديد جواز السفر، وتسجيل المواليد، وغيرها من الخدمات.