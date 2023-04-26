سفارة خادم الحرمين بأستراليا توصي المبتعثين الجدد بقراءة كل التعليمات

أكد رئيس قسم شؤون السعوديين بسفارة خادم الحرمين في أستراليا أحمد الفقيه، خلال محاضرة توجيهية أمام المواطنين في ولاية فكتوريا بمدينة ملبورن الأسترالية، أن سفارة المملكة تسعى إلى تقديم جميع الخدمات للمواطنين في كافة ولايات الدولة وتلمّس احتياجاتهم.
وأثناء المحاضرة، استعرض "الفقيه" كل التوجيهات المهمة التي يحتاج إليها المواطن قبل وصوله لأستراليا.
واشتمل اللقاء على التعريف بجميع الخدمات التي تقدمها سفارة المملكة لتلبية احتياجاتهم واستكمال متطلباتهم المتنوعة عبر عدد من الخدمات؛ ومنها إصدار الوكالات الشرعية، وتمديد جواز السفر، وتسجيل المواليد، وغيرها من الخدمات.
وبيّن "الفقيه" أن هذه الخدمات تأتي في إطار تقديم كل الاهتمام والرعاية للسعوديين، كما تسهم في مساعدة الطلاب المبتعثين للتركيز على تحصيلهم وتفوقهم.
وشدد على ضرورة أن يحرص الطلبة المبتعثون الجدد القادمون لأستراليا على قراءة جميع التعليمات واستكمال كل ما جاء فيها من نصائح وإرشادات.