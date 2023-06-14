"البلدية والإسكان" تُصدِر الجدول المُحدّث للجزاءات عن المخالفات البلدية

وتضمّن القرار منح المحالّ والمنشآت المشمولة بالجدول فترة تمتد حتى (120 يومًا) لتصحيح أوضاعها ابتداءً من تاريخ 19/ 11/ 1444هـ، بينما تم منح مهلة (90 يومًا) لتصحيح مخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة من تاريخ الاعتماد، على أن يستمر العمل بالجدول الحالي إلى حين انتهاء فترة توفيق الأوضاع الخاصة بكل مجموعة.