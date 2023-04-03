"الشؤون الإسلامية" تُسجِّل الرقم القياسي بأطول مائدة إفطار أُقيمت في سومطره الغربية بطول 1200 متر

من جهته، توجّه الملحق الديني، الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، بالشكر العميق لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على هذا العطاء السخي، مؤكدًا أن هذه المائدة هي الأطول في تاريخ البلاد، وتم التنسيق مع قرابة 40 مطعمًا من أجلها، واستُعين بـ400 عامل لإنجازها، وحضرها رؤساء وأساتذة الجامعات، ونخبة من طلاب العلم والجمعيات والمراكز الإسلامية، إضافة إلى أعداد كبيرة من المحتاجين والمساكين من أبناء المدينة.