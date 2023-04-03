"الشؤون الإسلامية" تُسجِّل الرقم القياسي بأطول مائدة إفطار أُقيمت في سومطره الغربية بطول 1200 متر

"الشؤون الإسلامية" تُسجِّل الرقم القياسي بأطول مائدة إفطار أُقيمت في سومطره الغربية بطول 1200 متر
أقامت وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بالملحقية الدينية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أطول مائدة إفطار بتاريخ جمهورية إندونيسيا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، الذي تواصل الوزارة تنفيذه في مدن وولايات جمهورية إندونيسيا الشقيقة.
حضر المائدة حاكم سومطره الغربية المهندس مهيلدي أنصار الله، والملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبدالله بن يتيم العنزي، وعدد من الشخصيات السياسية والإسلامية ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية بالولاية.
المائدة التي امتدت على طول 1200 متر في شارع جالان أحمد دحلان أمام المسجد الكبير في مدينة بادانج بولاية سومطره الغربية حضرها أكثر من 8000 مواطن إندونيسي من مختلف شرائح المجتمع، بحسب إحصائية رسمية إندونيسية، وتأتي ضمن الجهود التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.
وقال حاكم ولاية سومطره الغربية، المهندس مهيلدي أنصار الله: إن الحكومة الإندونيسية ستسعى لتسجيل هذه المائدة في كتاب غينيس للأرقام القياسية بوصفها أطول مائدة في تاريخ البلاد. شاكرًا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المكرمة الكبيرة.
وأكد أن التزاحم كان كبيرًا جدًّا من قِبل مواطني المدينة لحضور هذه المأدبة إلا أن المكان لم يتسع لآلاف المواطنين الذين احتشدوا على أطراف المكان، وهذا تعبير صادق عن محبة مواطني إندونيسيا للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة.
وأعرب الحاكم "أنصار الله" عن أمله بأن تدفع مثل هذه الأعمال الطيبة إلى تعزيز العلاقات بين حكومتَي وشعبَي البلدَين الشقيقين، مجددًا الشكر لقيادة السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والملحقية الدينية، وكل من ساهم في إنجاح هذا العمل النبيل، منوهًا بالبرامج والمبادرات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، والآثار الإيجابية التي تنتج عنها لجهة تعزيز أواصر الأخوة بين أبناء المسلمين والمجتمعات الأخرى.
من جهته، توجّه الملحق الديني، الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، بالشكر العميق لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على هذا العطاء السخي، مؤكدًا أن هذه المائدة هي الأطول في تاريخ البلاد، وتم التنسيق مع قرابة 40 مطعمًا من أجلها، واستُعين بـ400 عامل لإنجازها، وحضرها رؤساء وأساتذة الجامعات، ونخبة من طلاب العلم والجمعيات والمراكز الإسلامية، إضافة إلى أعداد كبيرة من المحتاجين والمساكين من أبناء المدينة.
وختم الشيخ الحازمي متوجهًا بالشكر لمقام وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يصل الليل بالنهار للإشراف على البرنامج، ومتابعة تنفيذه بالشكل الأمثل، بما يليق باسم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وعبَّرت الجموع الغفيرة التي حضرت المائدة عن سعادتها بهذه المأدبة الاستثنائية، متقدمة بخالص امتنانها وعرفانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم على هذا العطاء الكبير الذي غمرهم بالسعادة والفرح، راجين من الله أن يحفظ السعودية وقيادتها وشعبها، وأن يديم على بلاد الحرمين الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.