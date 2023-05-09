"زين السعودية" تُحقق أعلى إيرادات ربعية بلغت 2.4 مليار ريال

وشكّلت أرباح الربع الأول من العام 2023م أعلى أرباح ربعية يتم تسجيلها في تاريخ الشركة، وتأتي هذه الأرباح الربعية التاريخية نتيجة لأداء الشركة المالي، ونتيجة لمكاسب بيع وإعادة تأجير 3600 برج في الربع الأول من 2023 والتي تتبع صفقة بيع البنية التحتية لأبراج "زين السعودية"؛ حيث بلغت المكاسب العائدة منها في الربع الأول 532 مليون ريال، كجزء من الأثر المالي المتوقع، والذي أعلنت عنه "زين السعودية"، والذي قدّرت الشركة أن يصل إلى 1.1 مليار ريال سعودي على امتداد مرحلة نقل الملكية والتي تبلغ 18 شهرًا.