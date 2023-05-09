"زين السعودية" تُحقق أعلى إيرادات ربعية بلغت 2.4 مليار ريال

سجلت "زين السعودية" 2.4 مليار ريال إيرادات للربع الأول من عام 2023م، بنمو بلغ 11% مقارنة بإيرادات الربع الأول من العام 2022م.
وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشركة التي تَمثلت في تعزيز تجربة العملاء، والتوسع في تقنيات المستقبل، وكذلك الاستثمار في الأسواق الموازية، وتطوير بنيتها التحتية وخدماتها من الجيل الخامس (5G)، وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة النمو والأرباح؛ مما جعلها خيارًا مفضلًا لدى قطاعي الأعمال والأفراد.
وحققت "زين السعودية" 563 مليون ريال صافي أرباح للربع الأول من عام 2023م، بنمو بلغ 595% مقارنة بصافي أرباح الربع الأول من العام 2022م.
وشكّلت أرباح الربع الأول من العام 2023م أعلى أرباح ربعية يتم تسجيلها في تاريخ الشركة، وتأتي هذه الأرباح الربعية التاريخية نتيجة لأداء الشركة المالي، ونتيجة لمكاسب بيع وإعادة تأجير 3600 برج في الربع الأول من 2023 والتي تتبع صفقة بيع البنية التحتية لأبراج "زين السعودية"؛ حيث بلغت المكاسب العائدة منها في الربع الأول 532 مليون ريال، كجزء من الأثر المالي المتوقع، والذي أعلنت عنه "زين السعودية"، والذي قدّرت الشركة أن يصل إلى 1.1 مليار ريال سعودي على امتداد مرحلة نقل الملكية والتي تبلغ 18 شهرًا.
وتعليقًا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "نواصل في زين السعودية العمل على تعزيز القدرات والإمكانات الرقمية لعملائنا من الأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي؛ بما يمكّن من تحول رقمي شامل في المملكة ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وتُظهر نتائج الربع الأول من العام 2023م -ولله الحمد- الإقبال المتزايد على خدماتنا وحلولنا الرقمية، ونمو محفظة أعمالنا على مستوى قطاعي الأعمال والأفراد، والتي كان لها تأثير مباشر على نتائجنا المالية لهذه الفترة من العام، كما أظهر صافي أرباح الشركة الانعكاس الإيجابي والمباشر لصفقة بيع البنية التحتية للأبراج".
وأضاف: "كان لأدائنا المتميز كشركة اتصالات وطنية رائدة، الفضلُ في أن نكون أحد الشركات الوطنية الكبرى المشاركة في مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، في حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع البرنامج تحت رعاية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظه الله".
وأضاف المهندس الدغيثر: "تعكس هذه النتائج نجاح استراتيجيتنا في تعزيز قدراتنا على مستوى الجيل القادم من شبكات الاتصالات، ورفع طاقات البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس (5G) في المملكة؛ حيث ساهم النمو في الطلب على خدمات وحلول قطاع الأعمال في إيرادات الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى النمو في الطلب على خدماتنا في الأسواق الموازية خاصة خدمات التقنية المالية من خلال شركة تمام للتمويل، التي كانت سبّاقة في رقمنة عملية التمويل الاستهلاكي على مستوى المملكة".
وتعليقًا على دور "زين" السعودية في تطوير الكوادر الوطنية، قال المهندس الدغيثر: "إن استدامة المسيرة الرقمية في المملكة لا تتحقق إلا من خلال المواهب والكفاءات الوطنية الشابة؛ ولذلك وقّعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتدريب 50 ألفًا من الكوادر الوطنية خلال الثلاث سنوات القادمة، في إطار الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد".
وهذا نابع من التزامنا الوطني وتوجهنا الاستراتيجي لتمكين مجتمع رقمي واقتصاد معرفي ذكي يدعمان تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من تنمية القدرات البشرية والارتقاء بجودة الحياة.
الجدير بالذكر أن "زين السعودية" شاركت بتوقيع اتفاقية مع مركز برنامج "شريك"، لإطلاق عدد من مراكز البيانات النوعية فائقة النطاق، في حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى المنضمة إلى مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، كما أعلن مجلس إدارة الشركة عن توصيته بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022 بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية، للمرة الأولى في تاريخ الشركة.