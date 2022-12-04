"هلال الباحة" يرفع جاهزيته لاستقبال الحالة المطرية بـ16 مركزًا إسعافيًّا

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، اليوم الأحد، جاهزيته استعدادًا للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة، تزامنًا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة.
وأكد متحدث هلال الباحة بفرع الهيئة عماد الزهراني، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ16 مركزًا إسعافيًّا ما بين سراة وتهامة، والفرق الإسعافية التطوعية، بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية؛ لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية على مدار الساعة.
وناشد "الزهراني" جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخْذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، لا قدر الله، خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة.
وكذا القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.
كما دعا "الزهراني" إلى أنه في حالة حدوث طارئ، لا قدر الله، تتلقّى الهيئة اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم "997"، وتطبيق "أسعفني" على مدار 24 ساعة.