"هلال الباحة" يرفع جاهزيته لاستقبال الحالة المطرية بـ16 مركزًا إسعافيًّا

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، اليوم الأحد، جاهزيته استعدادًا للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة، تزامنًا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة.