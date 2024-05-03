4 فرص عقارية.. مؤسسة حسين محمد العمري للتجارة تعلن عن مزاد "مرجان جدة"

ويعرض المزاد 4 فرص عقارية مميزة في مواقع استثنائية وفي أهم المدن الاقتصادية والاستثمارية في المملكة وبمدينة جدة، ويتكوّن العقار الأول من أرض تجارية سكنية بمساحة 7,000 متر مربع بحي الروضة على شارع الكيال، والعقار الثاني أرض سكنية بمساحة 722.81 متر مربع بحي أم السلم على شارع عرض 20م، ويتكون العقار الثالث من مركز تجاري إداري بمساحة 5,431.84 متر مربع يقع على طريق المدينة بجوار مركز الشعلة التجاري وأمام سوق المساعدية، والعقار الرابع عمارة تجارية سكنية بمساحة 900 متر مربع بحي الأجواد على ثلاثة شوارع.