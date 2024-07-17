مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد الحركة لمريضَيْن بعمليات استبدال مفصل ركبة نوعية

واستطرد د. الساعاتي قائلاً: إن المريضَيْن هُيِّئا للإجراء الطبي بالتمارين وطريقة المشي بعد التدخل الطبي، ومن ثم أُجريت للحالة الأولى عمليتان، استغرقتا "3" ساعات؛ لاستبدال مفصلَيْ الركبتَيْن، بينما تم استبدال مفصل الركبة اليسرى فقط للحالة الثانية، في تدخُّل استمر "90" دقيقة. مشيرًا إلى أن العمليات مضت بصورة سلسلة، ووفقًا للخطة العلاجية، وتكللت -ولله الحمد- جهود الفريق الطبي بالنجاح؛ إذ عاد المريضان للحركة بعد فترات تراوحت بين "3" و"4" ساعات، وتحسنت حالتاهما بشكل مطرد، مع العناية الطبية الحثيثة.