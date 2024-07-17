مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد الحركة لمريضَيْن بعمليات استبدال مفصل ركبة نوعية

أعاد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة القدرة على الحركة لامرأة "سبعينية"، ورجل "ثمانيني"، بعد عمليات استبدال مفصل ركبة ناجحة، عبر تقنية حديثة، قللت الآلام، وسرعت من فترتَيْ التشافي والتأهيل.
ذكر ذلك د. عبدالظاهر الساعاتي، استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال د. الساعاتي إن الحالتين راجعتا المستشفى على كرسيَّيْن متحركَيْن، مشتكيتَيْن من أعراض متشابهة، أبرزها ضعف شديد في الحركة، إضافة إلى الآلام الحادة، وفقدان القدرة على النوم بشكل طبيعي، والأرق، وضعف وتصلب العضلات المحيطة بها، وارتفاع درجة الحرارة، وتصلب وتيبس المفصل.
وبعد الفحص الطبي المبدئي تم إخضاع الحالة الأولى "المرأة" للتصوير الاشعاعي الذي أكدت نتائجها وجود خشونة حادة بمفصلَيْ الركبتَيْن إثر تآكل الغضاريف التي تحيط بها وتحميها من الاحتكاك بشكل مباشر مع بعضها؛ وسبَّب كل ذلك تقوسًا شديدًا بالركبة. مضيفًا بأن نتائج فحوصات الحالة الثانية جاءت مطابقة لنتائج الأولى، لكن في مفصل الركبة اليسرى فقط.
واستطرد د. الساعاتي قائلاً: إن المريضَيْن هُيِّئا للإجراء الطبي بالتمارين وطريقة المشي بعد التدخل الطبي، ومن ثم أُجريت للحالة الأولى عمليتان، استغرقتا "3" ساعات؛ لاستبدال مفصلَيْ الركبتَيْن، بينما تم استبدال مفصل الركبة اليسرى فقط للحالة الثانية، في تدخُّل استمر "90" دقيقة. مشيرًا إلى أن العمليات مضت بصورة سلسلة، ووفقًا للخطة العلاجية، وتكللت -ولله الحمد- جهود الفريق الطبي بالنجاح؛ إذ عاد المريضان للحركة بعد فترات تراوحت بين "3" و"4" ساعات، وتحسنت حالتاهما بشكل مطرد، مع العناية الطبية الحثيثة.
وأكدت الاختبارات بعد العملية، التي أجريت في موعد المتابعة، نجاح العمليات بشكل عملي؛ إذ بينت أن حركة الركبتين مكتملة الدرجة "من صفر إلى 140 درجة".
الجدير بالذكر أن مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب تُقدِّم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكل المعايير الوطنية والدولية في تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل والعمود الفقري، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، وبأحدث الأجهزة الطبية؛ إذ تُعتبر مستشفيات المجموعة مرجعًا في عمليات استبدال المفاصل في منطقة الشرق الأوسط، وأجرت مؤخرًا عمليات استبدال ركبة عبر تقنية "الروبوت الجراحي"، كما أنها تعتمد تقنية حديثة لإجراء هذا النوع من العمليات، تتميز بأنها تُمكِّن المرضى من السير بعد ساعات من العملية، وتقلل الآلام إلى أدنى مستوى، وكذلك تُقلل فترتَيْ التنويم والعلاج الطبيعي.