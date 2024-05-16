"تعليم جازان" تعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية لعام 1446هـ

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، أن إجمالي المتقدمين على حركة النقل الداخلي بلغ 3,319 معلمًا ومعلمة، فيما بلغ إجمالي المنقولين 1,565معلماً ومعلمة، مشيراً إلى أن حركة النقل تهدف للإسهام في تحقيق الاستقرار داخل المدارس، والاستثمار الجيد للكوادر البشرية؛ بما يحقق الأهداف التعليمية، ويسهم في تجويد عملية التعلم، ويلبي رغبات المعلمين والمعلمات المنقولين، ويسهم في تحقيق استقرارهم وظيفيًا وأسريًا، سائلاً الله لهم التوفيق لأداء رسالتهم السامية بكل تميز؛ لبناء جيل واعد يُسهم في بناء وطنه.