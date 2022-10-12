وزارة العدل: 90 ألف مستفيد من خدمات المصالحة عبر منصة تراضي

وأشارت الوزارة إلى أن المنصة أسهمت في رفع العبء عن أطراف النزاع (من مشقة الحضور إلى المحاكم أو مكاتب الصلح)، وكذلك مكّنت المستفيدين من الاطلاع على الطلبات الخاصة بهم والوثائق التابعة لهم إلكترونيًّا.