بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يلتقي كبار العلماء والدعاة ورؤساء المراكز الإسلامية

وبين وزير الشؤون الإسلامية أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بدأ في عام 1417هـ، وبلغ عدد الحجاج الذين تمت استضافتهم 57387 حاجًا وحاجة من أكثر من 140 دولة من مختلف قارات العالم، وفي هذا العام 1444هـ، استضاف البرنامج، تنفيذا للأمر السامي الكريم، 4951 حاجًا وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، ليصل إجمالي من تمت استضافتهم حتى هذا العام 62338 حاجًا وحاجة على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله.