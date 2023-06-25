بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يلتقي كبار العلماء والدعاة ورؤساء المراكز الإسلامية

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، اليوم الأحد السابع من ذي الحجة، كبار العلماء والدعاة ورؤساء المراكز الإسلامية، الذين تمت استضافتهم في البرنامج؛ تنفيذا للأمر السامي الكريم، باستضافة 4951 حاجاً وحاجة من 92 دولة حول العالم، وذلك في مقر استضافتهم بمكة المكرمة.
واطمأن "آل الشيخ" على ما يقدم لهم من خدمات، إضافة إلى الجهود التي تقوم بها المملكة بتوجيهات من قيادتها الحكيمة لخدمة الإسلام والمسلمين بالخارج، والعناية والرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح، والتصدي للغلو والتطرف والكراهية.
وأكد "آل الشيخ" أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا بشؤون الإسلام والمسلمين في كل دول العالم، من خلال تلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم، وللمملكة جهود واسعة في خدمة الحرمين الشريفين وتقديم كل ما من شأنه التسهيل على قاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى نشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ الشعارات والخلافات، وعدم تسييس الحج، وتقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن على وجه العموم، وبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين على وجه الخصوص، لكي يؤدي الحجاج مناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.
وذكر أن المملكة حملت لواء نبذ الإرهاب والتطرف، وخطت خطوات جيدة فأصبحت نموذجًا يحتذى به لبعض الدول الإسلامية من خلال المحافظة على المساجد فلا تستغل منابرها، والمحافظة على أفكار الناس وما ينفعهم، ومن يحاول تشتيت اللحمة الوطنية فإنه يجرم.
وبين وزير الشؤون الإسلامية أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بدأ في عام 1417هـ، وبلغ عدد الحجاج الذين تمت استضافتهم 57387 حاجًا وحاجة من أكثر من 140 دولة من مختلف قارات العالم، وفي هذا العام 1444هـ، استضاف البرنامج، تنفيذا للأمر السامي الكريم، 4951 حاجًا وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، ليصل إجمالي من تمت استضافتهم حتى هذا العام 62338 حاجًا وحاجة على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله.
كما أشاد ضيوف البرنامج بالخدمات المقدمة لهم والتسهيلات لأداء فريضة الحج والجهود كافة منذ مغادرتهم بلدانهم، حتى وصولهم إلى مكة، سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلين، واستضافتهم في هذا البرنامج، ومقدمين شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكافة منسوبي الأمانة العامة للبرامج على ما يولونه من اهتمام وعناية بالضيوف.