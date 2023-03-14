"الشؤون البلدية" تُطلق برنامج احتضان الجمعيات الناشئة لدعمها وبناء قدراتها

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بوكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية برنامج "احتضان الجمعيات الناشئة"، الذي يأتي امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الوزارة مع القطاع الثالث ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية هذا القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وتفصيلاً، يهدف البرنامج إلى بناء القدرات لـ35 جمعية ناشئة في جميع مناطق السعودية، وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين من الفئات الأشد حاجة، والمساهمة في رفع نسبة تملُّك المواطنين المساكن.
ويستمر البرنامج التدريبي للجمعية الناشئة 80 يومًا حتى تستطيع العمل بكفاءة، وإدارة أعمالها باستقلالية.
وفي هذا الصدد، أوضح يوسف السحيباني، وكيل الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، أن برنامج احتضان الجمعيات الناشئة يُشكِّل عامل دعم ومساندة للجمعيات في بداية ممارسة أعمالها، من خلال تقديم استشارات وبرامج تدريبية وتوعوية لها؛ لتقوم بأداء مهامها بكفاءة عالية؛ وهو ما يساعد في رفع مساهمة ومشاركة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية.
ومن ناحيته، أكد أحمد عسيري، مدير الوحدة الإشرافية، أن برنامج احتضان الجمعيات الناشئة يحقق ضمانات عالية لنجاح أعمال الجمعية، خاصة أن البدايات تحتاج إلى أدوات معرفية، ودعم معلوماتي، يعزز من قدرتها على الاستمرار في تأدية أعمالها بتميُّز وفاعلية.
يُذكر أن برنامج احتضان الجمعيات الناشئة يأتي لترسيخ شراكة الوزارة مع المنظمات غير الربحية، إيمانًا منها بدورها الريادي في خدمة المجتمع.