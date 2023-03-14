"الشؤون البلدية" تُطلق برنامج احتضان الجمعيات الناشئة لدعمها وبناء قدراتها

وفي هذا الصدد، أوضح يوسف السحيباني، وكيل الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، أن برنامج احتضان الجمعيات الناشئة يُشكِّل عامل دعم ومساندة للجمعيات في بداية ممارسة أعمالها، من خلال تقديم استشارات وبرامج تدريبية وتوعوية لها؛ لتقوم بأداء مهامها بكفاءة عالية؛ وهو ما يساعد في رفع مساهمة ومشاركة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية.