مركز الأرصاد يعمل على إعداد الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس: إنه يعمل على إعداد الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص والتصاريح والتفتيش للفئات المحددة في نظام الأرصاد.
يأتي ذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/86 وتاريخ 24/ 9/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 22296/1/1444 وتاريخ 21/ 1/ 1444هـ، وفقًا للمادتين السابعة والثامنة، المعنية بالتفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.
وذكر المركز أن اللائحة التنفيذية أصبحت نافذة من تاريخ صدورها بموجب القرار الوزاري.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الشروط الخاصة بذلك فور انتهاء اللجان المعنية واعتمادها في مدة لا تزيد على ستة أشهر؛ تمهيدًا للبدء في استقبال طلبات التراخيص من الفئات المحددة في النظام.
وأهاب المركز بالعمل على الالتزام بما ورد في النظام ولوائحه التنفيذية، والاستفادة من فرصة التصحيح المحددة في القرار الوزاري لاعتماد اللائحة التنفيذية، التي نصت على أن يُعطى الأشخاص والنشاطات ذات العلاقة مهلة 12 شهرًا من تاريخ صدور اللائحة؛ لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام واشتراطات اللائحة التنفيذية؛ تجنبًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها.