مركز الأرصاد يعمل على إعداد الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص

وأهاب المركز بالعمل على الالتزام بما ورد في النظام ولوائحه التنفيذية، والاستفادة من فرصة التصحيح المحددة في القرار الوزاري لاعتماد اللائحة التنفيذية، التي نصت على أن يُعطى الأشخاص والنشاطات ذات العلاقة مهلة 12 شهرًا من تاريخ صدور اللائحة؛ لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام واشتراطات اللائحة التنفيذية؛ تجنبًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها.