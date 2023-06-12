مدير توقعات الطقس والمناخ لـ"سبق": لا تأثير لإعصار بحر العرب على المملكة

وعن توقعات المركز الوطني للأرصاد عن فصل الصيف في المملكة، أضاف "كومي" لـ"سبق" : "بدأ الصيف أرصادياً من بداية شهر يونيو الجاري، وأطلق المركز الوطني للأرصاد قبل أسابيع توقعاته لفصل الصيف والتي أشارت بأن درجات الحرارة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة واحتمال لهطول الأمطار، خاصة على مناطق الجنوب وغرب المملكة أعلى من المعدل".