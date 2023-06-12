مدير توقعات الطقس والمناخ لـ"سبق": لا تأثير لإعصار بحر العرب على المملكة
كشف مدير عام توقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد، حمزة كومي، عن أن الحالة المدارية التي تكونت في بحر العرب ليس لها أي تأثير مباشر على المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن تلك الحالة المدارية لم تنته وقد تستمر معنا إلى نهاية الأسبوع، بإذن الله، ومتوقع أن تؤثر على سواحل الهند وباكستان.
وأشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد عضو في لجنة مراقبة الأعاصير الإقليمية ومراقبها في المحيط الهندي وبحر العرب وخليج البنغال.
جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" على هامش مشاركته اليوم في الورشة الوطنية لتحديث آلية "التعاون والإبلاغ" في التعامل مع الظواهر الجوية، التي تعقد في الرياض وتستمر إلى يوم غد الثلاثاء.
وأضاف "كومي" : "هدف الورشة تحديث الآلية وتحديد المعايير الخاصة بالإنذارات بمسمياتها الجديدة إنذار أصفر و إنذار برتقالي وإنذار أحمر ، ويسبق هذه الإنذارات التنويه ، ويليها التنبؤ والتوقع الآني، وأي إجراءات تحدث على الإنذارات الصادرة".
وأشار بأنه خلال الورشة تم تحديد المعايير وعرضها على الجهات الحكومية وغداً (الثلاثاء) في اليوم الثاني من الورشة ستوزع نسخ من وثيقة آلية التعامل مع الظواهر الجوية لإطلاع جميع الجهات.
وكشف بأنه سيتم في المستقبل إجراء فرضيات للظواهر الجوية لمناقشة التعامل المباشر للجهات ومدى تفاعلها مع الإنذارات الصادرة.
ولفت إلى أنه في السابق كان هناك اختلاف في وجهات النظر ما بين المسميات وتحديد المعايير وفي الآلية الجديدة خرجنا بتحديد مسميات ومعايير معينة والتطور مستمر.
وعن توقعات المركز الوطني للأرصاد عن فصل الصيف في المملكة، أضاف "كومي" لـ"سبق" : "بدأ الصيف أرصادياً من بداية شهر يونيو الجاري، وأطلق المركز الوطني للأرصاد قبل أسابيع توقعاته لفصل الصيف والتي أشارت بأن درجات الحرارة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة واحتمال لهطول الأمطار، خاصة على مناطق الجنوب وغرب المملكة أعلى من المعدل".
واستدرك: "لكن في المجمل معدلات الأمطار تكون منخفضة في شهر الصيف وتتركز على المرتفعات الجنوبية الغربية مناطق الباحة وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة".
وأضاف بأن " المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهاً عن ارتفاع درجات الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية أو أكثر على مناطق الشرقية والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة بحكم أن معدلات الحرارة فيها مرتفعة ونحن نتوقع الزيادة في المعدل فطبيعي أن تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية".
وفي شأن إعصار بحر العرب أوضح مدير عام توقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد، حمزة كومي لـ"سبق" أن المركز أصدر إلى اليوم "الاثنين" خمسة تقارير، وأرسلت لجميع الجهات الحكومية وهي متاحة على موقع المركز، ونشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز.
وأضاف: " الحالة المدارية التي تكونت في بحر العرب من قبل أصدرنا عليها التوقعات اللازمة وهي بعيدة كل البعد عن التأثير على السعودية تأثيراً مباشراً".