وزارة التجارة تعيّن سيدتين في عضوية "غرفة مكة"

تضمنت قائمة المعينين لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة؛ سيدتين، من أصل 6 أعضاء عيّنهم وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ كأعضاء بمجلس إدارة غرفة مكة للدورة الـ 21.
والأسماء المعيّنة من وزارة التجارة هي؛ عبدالله بن صالح كامل، وسلطان بن موفق أزهر، ونبيل بن عبدالرحيم عابد، وعبدالله بن عمر قاضي، بالإضافة إلى السيدتين الشيماء بنت محمد مشاط وعلياء بنت مازن الصواف.
واكتمل تشكيل مجلس إدارة الدورة الـ 21 لغرفة مكة المكرمة قد اكتمل، حيث فاز في انتخاباتها التي أجريت في 19 مايو الماضي من السنة الميلادية الحالية: أحمد رابح الشريف، خالد بن رده الحارثي، فواز بن عقاب الشريف، فيصل بن قايد قايد، مصطفى عبدالرحمن رجب ونايف مشعل الزايدي؛ بينما خلت القائمة من سيدات الأعمال اللاتي عجزن عن الوصول إلى عضوية الغرفة انتخابياً.