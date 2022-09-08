وزارة التجارة تعيّن سيدتين في عضوية "غرفة مكة"

واكتمل تشكيل مجلس إدارة الدورة الـ 21 لغرفة مكة المكرمة قد اكتمل، حيث فاز في انتخاباتها التي أجريت في 19 مايو الماضي من السنة الميلادية الحالية: أحمد رابح الشريف، خالد بن رده الحارثي، فواز بن عقاب الشريف، فيصل بن قايد قايد، مصطفى عبدالرحمن رجب ونايف مشعل الزايدي؛ بينما خلت القائمة من سيدات الأعمال اللاتي عجزن عن الوصول إلى عضوية الغرفة انتخابياً.