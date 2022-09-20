"التعليم": الحد الأدنى للفصول الجديدة في المدارس 25 طالبًا

وقال: "هذا نتيجة دمج في أعداد المدارس التي تمثل هدرًا تعليميًّا ضخمًا جدًّا، وهذا بدوره يساعد في الوصول إلى مستهدف 20 طالبًا يقابل كل معلم، بينما كنا 9 طلاب يقابل كل معلم؛ نتيجة توسع في مدارس لم تنعكس على كفاءة تدريس أو جودة تعليم أو مخرجاته".