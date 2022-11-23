الأرجنتين تكرم المملكة لجهودها في تقديم الدعم خلال جائحة كورونا عبر أكبر مركز لتلقي اللقاحات

وأكّد الشيخ "العنزي" أن المملكة نجحت نجاحًا باهرًا في التعامل مع جائحة كورونا ومعالجة الوضع الوبائي عبر الخطط والبرامج التي وفق الله بها الدولة للخروج من الأزمة بأقل الأضرار، مشيرًا إلى أن ذلك الجهد كان علامة فارقة للتعامل مع هذا الوباء وكونها يمتدّ عطاؤها إلى أمريكا الجنوبية في هذا المركز؛ فهو دليل على انعكاس الخطة ونجاحها توافقًا مع رسالتها الإنسانية السامية التي تقدمها بلا منّ أو طلب مقابل لهذه الخدمات.