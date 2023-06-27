القيادات الكشفية البحرينية تشيد بالتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن

عبّر عدد من القيادات الكشفية من مملكة البحرين الشقيقة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين، وضيوف الرحمن لما شاهدوه من خدمات وتسهيلات تسهم في التيسير على الحجاج طيلة وجودهم بالمملكة لأداء تلك الفريضة.
واطلعوا خلال زيارة قاموا بها للمعسكر الكشفي الرئيسي بالعزيزية في مكة المكرمة على أبرز الجهود التي تقوم بها جمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال معسكرات الخدمة العامة المنتشرة في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.
وثمن القائد الكشفي من مملكة البحرين أحمد يوسف الفرج تلك التسهيلات التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين من خلال جميع القطاعات، ومنها الكشافة السعودية التي تقوم بعمل جليل وتعمل على تطوير أعمالها الخدمية عامًا بعد عام، والتي تعكس اهتمام المملكة بخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
وأبدى القائد الكشفي صادق أحمد السماهجي إعجابه بما تقدمه كشافة المملكة من خلال معسكرات الخدمة العامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والذي يأتي ضمن ما تقدمه المملكة لجعل رحلة الحج رحلة سهلة وميسرة، سائلاً الله تعالى الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من تسهيلات وخدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام .
ونوه القائد الكشفي نهيان محمد الخلاطي، بالجهود التي يقوم بها منسوبو معسكرات الخدمة العامة، التي تقيمها جمعية الكشافة من خدمات إنسانية، ومساعدة للآخرين سواء في إرشاد الحجاج التائهين أو المرضى في المستشفيات أو دعمهم اللوجستي للعديد من قطاعات الدولة، سائلاً الله تعالى أن يجزي القائمين على خدمة حجاج بيت الله الحرام , خير الجزاء وأن يجعل كل ما يقدمونه للحج والحجيج في موازين أعمالهم .