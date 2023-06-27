القيادات الكشفية البحرينية تشيد بالتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن

ونوه القائد الكشفي نهيان محمد الخلاطي، بالجهود التي يقوم بها منسوبو معسكرات الخدمة العامة، التي تقيمها جمعية الكشافة من خدمات إنسانية، ومساعدة للآخرين سواء في إرشاد الحجاج التائهين أو المرضى في المستشفيات أو دعمهم اللوجستي للعديد من قطاعات الدولة، سائلاً الله تعالى أن يجزي القائمين على خدمة حجاج بيت الله الحرام , خير الجزاء وأن يجعل كل ما يقدمونه للحج والحجيج في موازين أعمالهم .