ارتفاع للرواتب في السعودية.. توقعات في مسح عالمي تكشف عن "قائمة الـ10"

كشف مسح عالمي أجرته وكالة "ECA's" الاقتصادية، أن الدول الآسيوية بما في ذلك السعودية والصين والهند من بين الدول العشرة الأولى التي يتوقع أن تشهد فيها الرواتب ارتفاعًا العام المقبل ٢٠٢٣، في الوقت الذي تنخفض فيه الرواتب في أوروبا.
وأشار المسح الذي أجري في ٦٨ دولة في العالم، واعتمد على بيانات تم جمعها من أكثر من ٣٦٠ شركة متعددة الجنسيات، إلى أن زيادة الرواتب في السعودية قد تصل إلى ٢.٣% العام المقبل.
فيما من المرجح أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تضررًا حيث تنخفض الرواتب الحقيقية بمعدل 1.5%، وقد تعرض الموظفون في بريطانيا لأكبر ضربة العام المقبل، حيث انخفضت رواتبهم الحقيقية بنسبة 5.6% على الرغم من زيادة الأجور الاسمية بنسبة 3.5%.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الانخفاض في القيمة الحقيقية للرواتب يصل لنسبة ٤.٥% خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن ينعكس من خلال انخفاض التضخم العام المقبل، مما يترجم ذلك إلى زيادة في الأجور بنسبة 1٪ بالقيمة الحقيقية.
وتشير وكالة "ECA's" الدولية، إلى أن العام المقبل سيكون عامًا آخر صعبًا على الموظفين على مستوى العالم باستثناء بعض الدول، فيما يلي قائمة بالدول العشرة الأولى والزيادات الحقيقية المتوقعة في الرواتب في عام ٢٠٢٣:
١- الهند - زيادة بنسبة ٤.٦%
٢- فيتنام - زيادة بنسبة ٤%
٣- الصين - زيادة بنسبة ٣.٨%
٤- البرازيل - زيادة بنسبة ٣.٤%
٥- السعودية - زيادة بنسبة ٢.٣%
٦- ماليزيا - زيادة بنسبة ٢.٢%
٧- كمبوديا - زيادة بنسبة ٢.٢%
٨- تايلاند - زيادة بنسبة ٢.٢%
٩- عمان - زيادة بنسبة ٢%
١٠- روسيا - زيادة بنسبة ١.٩%
الدول التي يُتوقع أن تنخفض فيها الرواتب عام ٢٠٢٣
١- الأرجنتين - انخفاض بنسبة ٢٦.١%
٢- سيريلانكا - انخفاض بنسبة ٢٠.٥%
٣- تركيا - انخفاض بنسبة ١٤.٤%
٤- غانا - انخفاض بنسبة ١١.٩%
٥- باكستان - انخفاض بنسبة ٩.٩%