ارتفاع للرواتب في السعودية.. توقعات في مسح عالمي تكشف عن "قائمة الـ10"

كشف مسح عالمي أجرته وكالة "ECA's" الاقتصادية، أن الدول الآسيوية بما في ذلك السعودية والصين والهند من بين الدول العشرة الأولى التي يتوقع أن تشهد فيها الرواتب ارتفاعًا العام المقبل ٢٠٢٣، في الوقت الذي تنخفض فيه الرواتب في أوروبا.