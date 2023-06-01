بحضور الخريجي.. "الخارجية" تقيم احتفالًا بمناسبة يوم أفريقيا

ونوه إلى إدراك المملكة منذ سبعينيات القرن الماضي الحاجة إلى دعم التنمية في الدول الأفريقية، مشيرًا إلى تقديم الصندوق السعودي للتنمية قروضًا ومنحًا بلغ عددها 580 لأكثر من 54 دولة أفريقية، بقيمة تقارب 13.5 مليار دولار.