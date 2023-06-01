بحضور الخريجي.. "الخارجية" تقيم احتفالًا بمناسبة يوم أفريقيا

أقامت وزارة الخارجية، اليوم، حفلًا بمناسبة "يوم أفريقيا".
ونيابةً عن وزير الخارجية، حضر نائبُ وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الحفلَ، بحضور عددٍ من سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة.
وألقى نائبُ وزير الخارجية كلمةً رحّب فيها بالحضور، ونقل لهم تحيات سمو وزير الخارجية، وقدم التهنئة بمناسبة "يوم أفريقيا"، مؤكدًا أن علاقة المملكة بدول القارة الأفريقية ومنظماتها تاريخية على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية.
وقال: "ترتبط المملكة بعلاقات دبلوماسية مع 54 دولة أفريقية، ولدينا 31 بعثة مقيمة، ونعمل على افتتاح 13 بعثة أخرى".
ونوه إلى إدراك المملكة منذ سبعينيات القرن الماضي الحاجة إلى دعم التنمية في الدول الأفريقية، مشيرًا إلى تقديم الصندوق السعودي للتنمية قروضًا ومنحًا بلغ عددها 580 لأكثر من 54 دولة أفريقية، بقيمة تقارب 13.5 مليار دولار.
وأكّد الخريجي أن المملكة لديها مشروعات وقروض ومنح مستقبلية سينفذها الصندوق في الدول النامية الأفريقية، تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
وعبّر عن تطلع المملكة إلى انعقاد "القمة السعودية الأفريقية الأولى"، و"القمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة قريبًا، مؤكدًا أهمية القمتين في دعم العمل المشترك، وتعزيز التنسيق السياسي، ومعالجة القضايا الأمنية، ودعم التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري.
وشهد الحضور أنشطة شعبية فلكلورية موسيقية لعدد من الفرق الشعبية الأفريقية، وأقيمت مأدبة غداء للضيوف والسفراء والشخصيات الدبلوماسية.
حضر الحفلَ مساعدُ وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، ووكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة سارة بنت عبدالرحمن السيد، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري.