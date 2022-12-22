مكة المكرمة.. جبهة هوائية باردة تترافق بفرص متعددة للأمطار اعتبارًا من الخميس

أفاد كادر التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي"، بتأثر منطقة مكة المكرمة -بما فيها المشاعر المقدسة- خلال عطلة نهاية الأسبوع، بتقلبات جوية ناتجة عن عبور جبهة هوائية باردة لأجواء المنطقة.
وتشير آخر التوقعات لدينا في "طقس العرب" إلى أنه يُتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية بشكل تدريجي على مرتفعات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وسواحلها اعتبارًا من ساعات نهار يوم الخميس؛ بحيث تتكاثر السحب وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار ذات الشدة المتفاوتة خلال ساعات الظهر والعصر، قد تترافق بالرعد أحيانًا.
ومع ساعات فجر وصباح الجمعة يتوقع أن تشتد تأثيرات الحالة الماطرة لتصبح أكثر شمولية في منطقة مكة المكرمة مع عبور الجبهة الهوائية البادرة؛ بحيث تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة، وربما تترافق بزخات من البرد، مع احتمالية واردة لجريان الأودية في السفوح والمنحدرات الجبلية إبان عبور هذه الجبهة الباردة نتيجة توقعات بحدوث معدل غزارة عالٍ للأمطار حينها.