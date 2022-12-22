مكة المكرمة.. جبهة هوائية باردة تترافق بفرص متعددة للأمطار اعتبارًا من الخميس

وتشير آخر التوقعات لدينا في "طقس العرب" إلى أنه يُتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية بشكل تدريجي على مرتفعات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وسواحلها اعتبارًا من ساعات نهار يوم الخميس؛ بحيث تتكاثر السحب وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار ذات الشدة المتفاوتة خلال ساعات الظهر والعصر، قد تترافق بالرعد أحيانًا.