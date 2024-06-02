بخدمات متكاملة.."مدينة الحجاج في أبو عجرم" بالجوف تستقبل وتفوج 20 ألف حاج عراقي

وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بمنطقة الجوف بدر بن عيد الشمري, أن الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج أسهمت في تسهيل رحلة الحج على الحجاج العابرين عبر المدينة بعد دخولهم من منفذ جديدة عرعر الحدودي، عبر قوافل الحافلات التي تعاقبت على الوصول للمدينة والمغادرة منها بمتابعة الجهات الأمنية منها أمن الطرق الذي سير دوريات أمنية لمرافقة الحافلات مروراً بمنطقة الجوف.