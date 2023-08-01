الرياض.. الكشف عن تنظيم عصابي من المخالفين روجوا 33 كلجم من الحشيش

تمكَّنت شرطة منطقة الرياض من الكشف عن تنظيم عصابي من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهم "33" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و"26,000" قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وذلك في إطار الخطط الأمنية لمكافحة المخدرات.
وأوضحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، أن أسلوب المجرمين تمثّل في اتخاذ شقق سكنية بأحياء مدينة الرياض أوكارًا لبثّ سمومهم وترويج وإخفاء سلوكهم الإجرامي، مستخدمين "4" مركبات لتسهيل تنقلاتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.