بينها الرياض.. أمطار غزيرة بـ 3 مناطق والإنذار "أحمر"

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في الرياض من الواحدة ظهر اليوم الأحد حتى التاسعة من صباح غد الإثنين، بالدوادمي وعفيف والرين والقويعية، فيما تستمر الحالة بالقصيم حتى العاشرة من مساء اليوم بالأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.