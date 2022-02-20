"الجبير" يستعرض مع عدد من كبار مسؤولي سورينام العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة باريماروبو، بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي بجمهورية سورينام ألبيرت رمدين، ووزير المالية والتخطيط أرماند أتشايبرسينغ، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية سورينام.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما أجرى على هامش زيارته الرسمية للجمهورية، عددًا من اللقاءات لوسائل الإعلام المحلية، استعرض فيها جهود المملكة في مكافحة التطرف والإرهاب، ووجهة نظرها حيال القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك التطورات التنموية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 من شتى المجالات.