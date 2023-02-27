ماليزيا أول محطة.. المملكة تدرّب قائدي مجموعات الحجاج ببلادهم قبل بدء الموسم

أقامت وزارة الحج والعمرة، مُمثلةً في "مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن"، دورة تدريبية، تعد الأولى من نوعها، لتدريب وتأهيل العاملين على خدمة ضيوف الرحمن من خارج المملكة للعمل خلال الحج، وذلك قبل قدومهم من بلادهم؛ حيث بدأ أول البرامج التدريبية في مملكة ماليزيا الاتحادية، بهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة للحجاج، وتسهيل رحلتهم، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.