"إغاثي الملك" يضخ أكثر من 15 مليون لتر مياه لمخيمات النازحين بحجة وصعدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وضُخَّ خلال شهر يونيو 2022م، في محافظة حجة 12.910.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 2.184.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، ونُفِّذ 219 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، ووُزِّع 523 حقيبة نظافة شخصية و100 حقيبة لنظافة حمامات الطوارئ، ووُزِّع 523 وعاءً لنقل المياه.
كما ضُخَّ بمديرية محافظة صعدة 400.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 160.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، ووُزِّعت 200 حقيبة للنظافة الشخصية، و200 وعاء لنقل المياه، وقد استفاد من تلك الخدمات 44.757 فردًا.
يأتي هذا فيما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 2.021 شخصًا خلال شهر يونيو 2022م، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 280 مريضًا، وقسم الطوارئ 53 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 542 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 53 حالة، كما صُرِفت الأدوية لـ1.005 أفراد، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 87 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة التوعية والتثقيف 20 مستفيدًا.
وفي الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 362 مريضًا، كما نُفِّذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.
كما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ1.100 مستفيد خلال شهر يونيو 2022م.
واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 67 مريضاً، وعيادة الطوارئ 251 مستفيداً، وعيادة الباطنية 172 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 40 حالة، كما صُرِفت الأدوية لـ550 مستفيداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 20 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 20 شخصاً.
وفي الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 190 مريضاً، كما نُفِّذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.