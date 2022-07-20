"إغاثي الملك" يضخ أكثر من 15 مليون لتر مياه لمخيمات النازحين بحجة وصعدة

وراجع العيادات 2.021 شخصًا خلال شهر يونيو 2022م، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 280 مريضًا، وقسم الطوارئ 53 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 542 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 53 حالة، كما صُرِفت الأدوية لـ1.005 أفراد، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 87 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة التوعية والتثقيف 20 مستفيدًا.