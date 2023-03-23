السعودية تفتح أبوابها للمزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم

ولفتت المملكة العربية السعودية الأنظار في الآونة الأخيرة بنشاطها السياحي الكبير؛ مما جعلها اليوم واحدة من أهم الناشطين بالقطاع السياحي العالمي؛ إذ تعتبر السعودية كنزًا سياحيًّا جديدًا لم يُكتشف بعد في منطقة الشرق الأوسط والعالم، رغم ما يمتلكه من مقومات، كما تعد وجهة سياحية صاعدة دوليًّا وإقليميًّا؛ لما تقدمه من تنوع تراثي وثقافي هائل، وما تحظى به من طبيعة ساحرة، إلى جانب زخم من الفعاليات الكبرى التي تؤهلها لإعادة رسم الخارطة السياحية في المنطقة والعالم.