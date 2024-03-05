بدء التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ25 غدًا

وتهدف المسابقة إلى تشجيع أبناء وبنات الوطن للإقبال على كتاب الله حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله، وربط الناشئة بالقرآن، وتحقيق عناية المملكة بالقرآن الكريم وتعليمه.

مما يذكر أن الحفل الختامي لتكريم الفائزين من البنين سيقام في اليوم الثالث من شهر رمضان 1445هـ، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في اليوم الرابع من شهر رمضان في مدينة الرياض على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.