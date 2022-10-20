بدء إزالة العقارات لتطوير طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة القطيف

ودعت سكان الأحياء إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة؛ وهي "صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، واسم المالك رباعيًّا، ورقم الهوية الوطنية على مطبوعات البنك بصيغة PDF، بالإضافة إلى مخالصات كلٍّ من: شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وصورة الوكالة الشرعية للوكيل لتقوم البلدية باستكمال إجراءات صرف التعويض والإفراغ.